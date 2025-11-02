今回ご紹介するのはセリアのシューケアグッズ！なんと110円（税込）で気になる靴のにおいを消臭できるという魔法の白い粉です。見た目は正直怪しいのですが、これがスグレモノ。実際に使ってその消臭効果を試してみたので、ぜひ参考にしてみてください。筆者は一度使ってすでに虜♡これは必見ですよ。早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：靴の消臭パウダー 3包価格：￥110（税込）サイズ（約）：1g×3