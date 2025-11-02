愛知・蟹江署 2日未明、愛知県弥富市で「ドリフト族みたいな車がいる」という通報を受けて臨場したパトカーに追跡された車が、中央分離帯にぶつかる事故がありました。 警察によりますと、午前3時ごろ、弥富市富浜の「富浜緑地」の駐車場で、「ドリフト族みたいな車がたくさんいる」と110番通報がありました。 通報を受けて警察官がパトカーで現場に向かうと、複数台の車が逃走したためそのまま追跡したところ