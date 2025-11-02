ダイソーでは浅型ザルが多数販売されていますが、進化した商品が登場していました。持ち手と高めの脚が付いたことで、使いやすさがアップ！パンチング加工が施されたステンレス素材で、食材が目に詰まりにくく、お手入れも楽ちんです。乗せた食材が冷めやすいようで、朝のお弁当作りの際も時短になって便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：取っ手付浅型パンチングザル（25cm）価格：￥550（税込）サイズ（約）：2