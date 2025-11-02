2日未明、千曲市で住宅を全焼する火事があり、現場から高齢の女性が救出されましたが、その後、死亡が確認されました。警察と消防によりますと、2日午前1時すぎ、千曲市稲荷山で「家の窓から煙が見える」と消防に通報がありました。火は約2時間半後に消し止められましたが、84歳の男性の木造平屋の住宅を全焼しました。消防が現場から高齢の女性を救出し、長野市内の病院に搬送しましたが、死亡が確認されました。また、男性も息苦