◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）ドジャースのミゲル・ロハス内野手（36）が1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に「9番・二塁」で先発出場。1点を追う9回に起死回生の同点アーチを放った。3―4で迎えた9回1死、相手守護神・ホフマンに対しフルカウントまで粘ると、7球目の真ん中付近に来たスライダーをフルスイング。打球は左翼ス