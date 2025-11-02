警察と消防によりますと、2日午前3時前、諏訪市の上諏訪中学校の敷地内にある倉庫2棟を全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。倉庫内には運動会の道具などが入っていたとみられ、警察と消防が出火原因を調べています。