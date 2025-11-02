◇柔道講道館杯全日本体重別選手権最終日（2025年11月2日千葉ポートアリーナ）男子7階級が行われ、60キロ級東京五輪金メダリストの高藤直寿（32＝パーク24）が、3回戦で足立悠晟（天理大）に敗れた。浮き腰で技ありを取られ、巻き返せなかった。代表復帰が遠のき、ロサンゼルス五輪出場が厳しくなった高藤は「優勝しか僕の道はないと思っていた。今、こうすると言えるものではない。回りと話してきめたい」と進退の明言