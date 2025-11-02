俳優の今井翼（44）が1日、自身のインスタグラムを更新。「クリスマスに向けて わくわく♪」とつづり、『LEGO（レゴ）』ブロックで作られたツリーを飾ったホリデー感あふれる室内の写真を公開した。【写真】「すごっ」「作ったの!?」「超大作ですね」今井翼が公開した“レゴツリー”飾った室内ショット「#LEGO今井」のハッシュタグとともに紹介したツリーは、サンタクロースのほか、ミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダ