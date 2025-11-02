◇オランダ・エールディヴィジ第11節 フェイエノールト3−1フォレンダム（現地1日）フェイエノールトは、今季絶好調の日本代表FW上田綺世選手が2ゴールを挙げ勝利。勝ち点を28に伸ばし、首位の座を守りました。上田選手はこの試合、前半19分に右サイドからの折り返しに体勢を崩しながらも右足で合わせて先制ゴール。後半44分にはFKからのボールに高い打点でのヘディングで2点目。勝利に大きく貢献しました。これで上田選手はリーグ