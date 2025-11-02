26年前、名古屋市西区で当時32歳の女性が殺害された事件で11月2日、現場に居合わせた長男が取材に応じました。港区東海通のアルバイト・安福久美子容疑者(69)は、1999年11月、西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子さん(当時32)の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いで2日朝送検されました。当時2歳で、現場に居合わせた高羽さんの長男・航平さん(28)は、動機を知りたいと語りました。高羽航平さん：「どうし