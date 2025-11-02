秋の褒章が２日発表され、石川県内からはふるさとの発展と振興に尽くした、2団体と11人が受章しました。社会奉仕活動に取り組んだ人や団体に贈られる緑綬褒章には、七尾市の環境美化奉仕団体、「のとしんボランティアーズ」と小松市の在宅福祉等奉仕団体、「ふれあいグループ」の2つの団体が選ばれました。この道一筋に励み模範となった団体などに贈られる黄綬褒章に選ばれたのは金沢市の県・官報サービスセンター所長、宇都宮元樹