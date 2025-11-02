占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「秋冬の夜長の過ごし方」について解説します。みずがめ座さん（1月20日〜2月18日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって夜とは、「プライベートタイム」です。1日の終わりくらい、自分の好きなように過ごしたい。単なる希望というよりも、当然の権利だと感じている