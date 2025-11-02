フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦スケートカナダ（１日＝日本時間２日）で、女子の千葉百音（木下グループ）が頂点の座を奪取した。ショートプログラム（ＳＰ）首位で迎えたフリーでは、冒頭の３回転フリップ―３回転トーループの連続ジャンプを着氷したが、３回転トーループが４分の１回転不足と判定された。それでも、３回転ループ、３回転サルコーなどを成功。後半の連続ジャンプで再び４分の１回転不