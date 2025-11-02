フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦スケートカナダ（１日＝日本時間２日）で、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が次なるステージへの切符を勝ち取った。ＧＰシリーズ第１戦フランス大会で初出場優勝を果たした中井は、ＳＰ４位で迎えたこの日のフリーで粘りの演技を披露した。序盤にジャンプのミスが出るも、３回転ループ―２回転トーループの連続ジャンプなどを着氷させ、１３６・５４点をマーク