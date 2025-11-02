¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ç¥ë¥Þ¡¼¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡ÊG1¡¦¥À1200m¡Ë¤Ï¡¢I.¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹Jr.µ³¾è¡¢¥Ù¥ó¥È¥ë¥Ê¡¼¥È¡Ê²´4¡¦J.¥À¥ó¥¸¥§¥í¡Ë¤¬¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:08.20¡ÊÎÉ¡Ë¡£2Ãå¤Ë¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê²´4¡¦B.¥Ð¥Õ¥¡¡¼¥È¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥É¥¯¥¿¡¼¥ô¥§¥ó¥¯¥Þ¥ó¡Ê¤»¤ó5¡¦M.¥°¥é¥Ã¥È¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é»²Àï¤·¤¿ºä°æÎÜÀ±µ³¾è¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¤Ï4Ãå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£