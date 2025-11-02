主人公・葵は、里帰り出産を終えてすぐに夫の卓也から突然離婚を言い渡されます。「結婚が早すぎた」と言い出した卓也ですが、その言い分には違和感があって…。『離婚したい夫の秘密』第2話をごらんください。 両家の親を交えた四者会談。卓也は「自由になりたい」と身勝手な主張を繰り返し、ついには「子どもを欲しいと言わなければよかった」と暴言を吐く。両親の怒りを買い、葵は実家へ避難する。 「欲しいと言わなけ