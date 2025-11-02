この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの投稿したレシピです。たまには甘さ控えめ、大人のデザートも食べたい…そんな瞬間はありませんか？都内でレストラン料理長を務める麦ライスさんは、バニラアイスがより引き立つ、柔らかめ食感の【珈琲ゼリー】レシピを公開。自宅でカフェ気分が味わえるレシピに反響が寄せられました！ バニラアイスとの