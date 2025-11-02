◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第２日（１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、最終組が前半９ホールを終えた。２打差３位で出た神谷そら（郵船ロジスティクス）が前半で３つ伸ばし、通算１２アンダーの単独首位で折り返した。１打差の１１アンダー２位に後藤未有（大東建託）、入谷響（加賀電子）が追走。１０アンダー４位には河本結（リコー）、阿部未悠（