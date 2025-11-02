◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのＭ・ロハス内野手が１点ビハインドの９回１死から起死回生の同点弾を左翼に放った。土壇場での一発に、敵地は騒然となった。ネクストで控えていた大谷翔平投手も両手を広げて祝福した。３２年ぶりの世界一が目前に迫っていただけに、悲願の瞬間を期待していたブルージェイズファンか