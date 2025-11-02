◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、同点の９回１死走者なしの５打席目は左飛に倒れた。大谷の前を打つロハスが９回１死で劇的な同点ソロを放って試合を振り出しに戻した