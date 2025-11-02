１１月２日の京都３Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は単勝２番人気のメイショウカクウチ（牡２歳、栗東・飯田祐史厩舎、父エスポワールシチー）が大差で新馬勝ちを決めた。勝ち時計は１分２４秒８（稍重）。１４番枠から好発を決めると、１番人気のアームズレジェンドを内に見る形で道中は終始２番手を追走。直線は２頭の争いかと予感させたが、アームズレジェンドを振り切るとグングンと加速し、後続を突