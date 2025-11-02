毎週月曜〜金曜 あさ8時15分から、韓流プレミア「カーテンコール」（主演：カン・ハヌル、ハ・ジウォン 全21話）を放送中！「テレ東プラス」では、11月3日（月・祝）〜11月7日（金）放送、第6話〜第10話のあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」【11月3日（月・祝）放送 第6話】ある晩、セヨンはグムスンの夢を見て、祖母に何かあったのではないかと心配になり駆けつける。一方