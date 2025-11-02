１１月２日の東京４Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１６頭立て）はモートンアイランド（牝２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父モーリス）が１番人気に応えてデビュー戦を勝利で飾った。勝ちタイムは１分３３秒６（良）。懸念されていたスタートは五分に出たが、ペースが速かったこともあり道中は中団待機。直線は前が開くと瞬時に加速して上がり最速３３秒８をマークして１馬身半差で差し切った。半姉に重賞３勝のプリモシー