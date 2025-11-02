フォーエバーヤングによる日本馬初のＢＣクラシック制覇を受けて、クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が２日、東京競馬場で報道陣に感動を語った。同騎手は２３年にデルマソトカゲで挑戦し２着だった。クリストフ・ルメール騎手「よかったね。強かった。フォーエバーヤングは最初の頃から能力を見せていました。タフな馬です。（坂井）瑠星くんも２番手で自分の馬をよく信じていた。すごく自信を持って騎乗していたね。