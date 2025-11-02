テレ東では、毎週月曜~金曜 朝8時15分より、韓流プレミア「カーテンコール」（主演：カン・ハヌル、ハ・ジウォン、全21話）を放送中！【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」【STORY】ホテルチェーン「楽園」の新設ホテル完成を祝うパーティーで、支配人のセヨン（ハ・ジウォン）は感慨に浸っていた。しかし、兄のセジュン（チ・スンヒョン）が理事会を開き、突然「楽園」の売却を発表。そこへ、入院