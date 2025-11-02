11月3日（月・祝）夜6時25分から、『最強大食い王決定戦2025秋』（MC：高橋みなみ）を放送！ 世界の大食い猛者が集結！ 米国王者やナイジェリアの巨人らが襲来！ 現役王者・ていねい木下、女王アンジェラ、鍋島龍一郎ら日本最強軍団が迎え撃つ！ 世界一食べるのは誰だ！？「テレ東プラス」は、この激戦に挑む小林ゆいなを取材。大食いに目覚めた意外なきっかけからレジェンドへの熱い思いまで、話を聞いた。【動画】小林ゆいながカ