小諸市内の観光スポットを巡る「こもろ周遊バス」の運行が1日から始まりました。しなの鉄道小諸駅前では市の関係者などが集まり、出発式が行われました。「こもろ周遊バス」は小諸駅を発着点に、ウイスキー蒸留所やワイナリーなど市内の観光スポットを巡ります。小諸商工会議所塩川秀忠会頭「ぜひ大人も子どもも乗っていただいて、秋の小諸を楽しんでいただきたいと思います」「こもろ周遊バス」は土日と祝日に1日7