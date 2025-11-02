秋の褒章の受章者が11月2日発表され、県関係では紫綬褒章と黄綬褒章、藍綬褒章をあわせて7人が受章しました。秋の褒章の高知県関係者は紫綬褒章に1人、黄綬褒章に4人、藍綬褒章に2人が輝きました。科学技術分野や学術分野などで優れた業績をあげた人を称える紫綬褒章は東京大学教授で文化人類学研究に功績のある森山 工さん（64）が受章しました。また、農業･商業･工業などの分野で模範となるような業績をおさめてきた人を称える黄