保険適用の見直しが議論されているいわゆる「OTC類似薬」。難病患者の家族らが見直しの影響に不安を示しています。長男（23）が難病を患う大藤朋子さん（47）「当事者の声をしっかりと聞いて（制度を）決めていっていただきたい」先月29日、厚生労働省で会見を開いた難病患者の家族ら。そのうちの1人、大藤朋子さんは、長男が国の指定難病「先天性魚鱗癬」を患っていて、日常的に「OTC類似薬」を使用しています。「OTC類似薬」とは