ニュージーランドのコリンズ国防相（左）と握手する小泉防衛相＝2日、クアラルンプール（共同）【クアラルンプール共同】小泉進次郎防衛相は2日、訪問先のマレーシアで、ニュージーランドのコリンズ国防相と会談した。コリンズ氏は、海上自衛隊の最新鋭護衛艦「FFM」（もがみ型）に関し、ニュージーランド海軍への導入に向けた関心を伝達。小泉氏は今後、協議を進める考えを表明した。コリンズ氏は自衛隊とニュージーランド軍