私はトウカ。旦那は飛行機の距離の場所に単身赴任をしていて、家に帰ってくることはほとんどありません。私の実家も遠いので、今は娘のココアと2人暮らしをしています。あまり大変なことはありませんが、困るのは私が体調不良でダウンしてしまったとき。普段から予防はしていたはずなのですが、うっかり風邪をひいてしまいました。しかも熱が出てくる始末……。困った私は、ママ友のライングループに「助けてほしい」とお願いをし