※本稿は『魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語』TV Editionのネタバレを含みます。 参考：『まどマギ』『グノーシア』『AYNK』などループもの再熱か“マルチバース以降”のリアリズム 稀代のリアクション芸人・狩野英孝が、衝撃の展開で知られるアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』（以下、まどマギ）を実況したらどうなるのか……。そんな夢のような企画が実現し、ネット上で大きな注目を集