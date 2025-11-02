◆全国高校駅伝福岡県大会女子（2日・嘉麻市嘉穂総合運動公園周辺コース＝21・0975キロ）筑紫女学園が1時間9分57秒で2年連続29回目の優勝を飾った。ライバルの北九州市立に4区まで先頭を譲ったが、最終5区でアンカーの大熊さわ（3年）が逆転した。2位は北九州市立、3位は九州国際大付。全国高校駅伝は12月21日、京都市で行われ、筑紫女学園は地区代表だった年と合わせて通算30回目の節目の出場となる。上位3校は今月15日