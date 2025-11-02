10代はアイドルグループ「チェキッ娘」の一員として活躍した熊切あさ美。グループ解散後はグラビアを中心に人気を博し、現在もバラエティー番組でタレントや俳優としても活動中だ。最近では「クインケ浮腫」という持病を告白したことや、「おひとり様生活を楽しみたい」といった発言で、同性からも支持を得るようになった。 【画像】すごい！熊切あさ美の広背筋 芸能生活27年、そして45歳を迎え