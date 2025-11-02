＜樋口久子 三菱電機レディス最終日◇2日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、今季3勝目を狙う神谷そらがトータル12アンダー・単独首位に立っている。【LIVE】きょうの河本結さんはミニスカスタイル1打差2位に後藤未有。2打差3位タイに河本結、阿部未悠、佐藤心結、仲村果乃、ルーキーの入谷響、3打差8位タイには2週連続優勝を狙う佐久間朱