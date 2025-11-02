＜フォーティネット プレーヤーズ カップ最終日◇2日◇成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）◇7137ヤード・パー71＞選手会が主催する新規大会の最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、初優勝がかかる32歳・佐藤大平がトータル19アンダー・単独首位をキープしている。【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼2打差2位に吉田泰基。5打差3位タイには選手会副会長の石川遼、金子駆大、小斉平優和が続いている。4番パー3でホ