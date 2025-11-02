◆ワールドシリーズ第7戦トロント・ブルージェイズ−ロサンゼルス・ドジャース1日（日本時間2日午前9時試合開始、ロジャース・センター）メジャーリーグのワールドシリーズは、最終第7戦。世界一をかけた大一番でドジャースの大谷翔平選手が先発のマウンドを託された。ブルージェイズとドジャース、互いに3勝3敗で迎えた第7戦。投打の二刀流出場となった大谷選手は第1打席、センターへのヒットを放ったが得点につながらなかっ