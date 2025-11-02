ボストンにあるハーバード大学医学部の外観＝2022年5月15日/ Brian Snyder/Reuters/File（CNN）米ハーバード大学の医学系施設で1日未明、「意図的」とみられる爆発が発生し、捜査が進められていることが分かった。当局が明らかにした。ハーバード大学警察によると、午前2時48分ごろ、警官が現場の建物に出動したところ、火災報知機の作動後に逃走する2人の人物を目撃した。建物の4階で爆発が起きたとみられ、放火対策チームは「意