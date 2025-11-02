イギリス南東部を走る列車の中で複数の乗客が刺される事件があり、10人が病院に運ばれ、このうち9人が重体とみられています。警察当局によりますと1日午後、イギリス南東部を走行中の列車の中で複数の乗客が刺される事件がありました。列車はケンブリッジシャー州のハンティンドン駅で停止し、その後、警察は2人の男を逮捕したということです。この事件で10人が病院に運ばれ、このうち9人が重体とみられています。目撃者：「ナイフ