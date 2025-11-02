児童はサラブレッドに殺到。触れ合いを楽しんだ＝１０月２９日、横浜市立鉄小学校競走馬の魅力を子どもたちに知ってもらおうと、横浜市立鉄小学校（同市青葉区鉄町）で日本中央競馬会（ＪＲＡ）が出張授業を行った。実際に競走馬が?来校?し、児童たちは歓声を上げて触れ合った。「馬はともだちサラブレッドとしたしもう」と題し、ＪＲＡが年間を通じて開催している。１０月２９日に市立鉄小で行われた出張授業では職員の山崎