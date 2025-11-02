※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ彼氏のたくろうと同棲を始め幸せいっぱいのはずが、ちはるは今、家族との関係のせいでたくろうを失いそうになっている。というのもちはるが毎月10万円を家族に仕送りしているため、お金を理由にたくろうとの初旅行をキャンセル。家族に搾取されているちはるが自分との生活を大切にしてくれないことに業を煮やし「距離