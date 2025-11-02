◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）６区は青学大・飯田翔大（２年）が３７分２０秒で区間賞を獲得した。区間２位は首位を独走している駒大の村上響（３年）で３７分２２秒。中継局のインタビューに応えた飯田は「前回の出雲で自分のところで優勝を完全に見えなくしまったので、全日本では区間賞を取れてよかった。