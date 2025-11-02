◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第３戦スケートカナダ第２日（２日、カナダ・サスカトゥーン）女子フリーが行われ、日本勢はショートプログラム（ＳＰ）１位から出た千葉百音（木下グループ）が、自己ベストとなる１４４・９４点、合計２１７・２３点で１位。ＧＰシリーズ初優勝を達成した。今季のＧＰシリーズ初戦を迎えた千葉は、冒頭に３回転の連続ジャンプ、３回転ループ、３回転サルコーなど次々に着氷。最