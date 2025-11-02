アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手の鈴木愛理（３１）のお茶面な姿に、ファンがもん絶している。２日までにインスタグラムで「Ｈａｌｌｏｗｅｅｎ２０２５．１０．３１は、ＳＩＸの稽古でロンドンにいました」と明かし、「こっちで買ったアイテムで、稽古場に強気で向かいましたとさこのまま稽古してハッピー」とつづると、写真を公開。耳の部分がぴょんぴょんと動く帽子で遊ぶ動画も併せて披露された。