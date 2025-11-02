楽しみながら防災について学んでもらおうというイベントが1日から山形市の道の駅で開かれています。この「防災フェスティバル」は災害時に民間企業とスムーズに協力ができるよう、警察や消防の活動拠点となる「道の駅やまがた蔵王」で去年から開かれているものです。会場には簡単にプライベートな空間を作ることができる救護用パーテーションや非常食、電力を供給しながら寝泊りが出来る車などさまざまな