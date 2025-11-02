◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦は１日（日本時間２日）、トロントで第７戦が行われ、ブルージェイズのＥ・クレメント内野手が、この日３安打をマークして今ポストシーズン（ＰＳ）３０安打とし、単一ＰＳでの新記録を達成した。クレメントは２回２死一、二塁で迎えた第１打席で大谷から右前安打