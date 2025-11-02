◆国内男子プロゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズ・カップ最終日（２日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）選手会主催の新規大会の最終ラウンドで最終組が前半を終了。単独首位で出たツアー未勝利の佐藤大平（クリヤマＨＤ）が９番までにスコアを３つ伸ばし、通算１９アンダーでトップを守って後半に入った。最終組の１つ前を回る吉田泰基（東広野ＧＣ）が１０番までに４つ伸ばして１７アンダー