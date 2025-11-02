輸入博の会場となる上海の国家エキシビション・コンベンションセンター。（２０２４年１１月４日、ドローンから、上海＝新華社記者／凡軍）【新華社北京11月2日】中国商務部の盛秋平（せい・しゅうへい）副部長はこのほど、国務院新聞（報道）弁公室が開いた記者会見で、上海市で5〜10日に開かれる第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）について、出展企業数が前回の3496社から約600社増加し、過去最高を更新すると明らかにした。出