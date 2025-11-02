クマ秋田県の鈴木健太知事は2日のNHK番組に出演し、クマによる人的被害が相次いでいる現状を踏まえ「住民の皆さんが毎日おびえながら暮らさなければいけない状況。極めて深刻だ」と訴えた。対策に当たるマンパワーも不足しているなどとして「財政的な支援は必須」と国に求めた。環境省によると、2025年度のクマによる全国の犠牲者は過去最多になった。鈴木氏は防衛省に対し要望した自衛隊の協力について「数日以内には部隊が動