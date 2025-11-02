クマ2日午前6時20分ごろ、福島県会津坂下町牛川村中甲の住宅裏で住人の80代男性が背後からクマに襲われ、後頭部や肩を負傷した。意識はあり、命に別条はない。会津坂下署によると、男性は除草剤をまいていたところ、引っかかれたり、かまれたりしたという。自宅に逃げ込み、家族が119番した。クマは体長約1.5メートルで、襲った後、立ち去った。署や地元猟友会が付近に箱わなを設置し、警戒を呼びかけている。